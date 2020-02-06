YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi yaptığı operasyonlar sonucunda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 15 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep polisi yaptığı operasyonlar sonucunda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 15 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesinde bulunan bir işyerinde ve bir araçta yapılan aramada ise, bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli hakkında ise 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlandı.

17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:50
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Sık Görülen Ama Geç Başvurulan Hastalık: Hemoroid

Sık Görülen Ama Geç Başvurulan Hastalık: Hemoroid

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.