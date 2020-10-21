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17 Eylül Stadı 3 milyon TL’ye yenileniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül Stadı Bandırmaspor’un TFF 1.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül Stadı Bandırmaspor’un TFF 1. Lig’e yükselmesi ile birlikte 3 milyon TL’lik yatırımla yenileniyor.
Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü ile birlikte Bandırmaspor’un 1. Lig’e yükselmesi ile birlikte bakıma giren 17 Eylül Stadını gezerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "Bandırmasporumuzun 1. Lig’e yükselmesi ile birlikte belirli standartların altında kalan İlçe Stadyumumuzu 1.Lig’e ve Bandırmasporumuza layık bir şekilde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ve İlçe Spor Müdürümüzün de gayretleri ile bakıma aldık. Bu kapsamda; stadyum çatısının yenilenmesi, tribün koltuklarının yenilenmesi ve numaralandırılması, saha kale direkleri ve filelerinin yenilenmesi, TRT Spor için pilot kamera alanının yapılması, çim saha çevresinin yenilenmesi, saha etrafındaki koşu pistinin yenilenmesi, protokol odalarının yenilenmesi, protokol tribününün genişletilmesi, sulama motorları ve deponun yenilenmesi, stat ses sisteminin yenilenmesi, doğalgaz sisteminin yenilenmesi ve sporcu çıkış körüğünün yenilenmesi için yaklaşık 1,7 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Ayrıca yapılan çalışmaların akabinde yaklaşık 1,3 milyon TL’lik bir dizi bakım ve yenileme çalışmaları daha gerçekleştirilecek. Devletimizin desteği ile yapılan bu yenileme ve bakım çalışmaları sonucunda stadyumumuz arzu ettiğimiz standartlara ulaşacaktır. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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