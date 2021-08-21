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17. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali sona erdi

21.08.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali sona erdi

Yalova Kuzey Kafkas Derneğince bu yıl 17'ncisi düzenlenen Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, gala gecesiyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece Yalova Kuzey Kafkas Derneği, Dağıstan Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nden dans gruplarının katıldığı festivalin gala gecesi, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yalova Kuzey Kafkas Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, festivale katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim etti.

Yöresel dans kıyafetleriyle sahne alan ekipler, Kafkaslara ait dans gösterisiyle kendilerini takip eden izleyicilerden büyük alkış topladı.

Festivale Yalova Valisi Muammer Erol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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