18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

GİRESUN (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da tören düzenlendi.

Giresun Kalesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile askeri erkan da katıldı.

- Trabzon

Trabzon Valiliği önündeki törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Karaca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Rize

Rize Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Rize Belediye Başkan Vekili Kemal Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu katıldı.