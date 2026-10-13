Selma Blair uçakta olay çıkardı: Kabin memuru, polis ve hemşireye saldırı

Ünlü oyuncu Selma Blair'in, Delta Havayolları'na ait uçakta kabin görevlilerine saldırdığı ve uçak havadayken kapıyı açmaya çalıştığı iddia edildi.

54 yaşındaki oyuncunun tutuklanmasına yol açan olayda pilotların iniş sırasında “tıbbi yardım” istediği öne sürüldü.

KABİN GÖREVLİSİNİ ISIRDI

İddialara göre Blair, uçak havadayken kapıyı açmaya çalıştı ve bu sırada kabin ekibiyle tartışma yaşadı. Ünlü oyuncunun bir kabin görevlisine yumruk attığı, diğerini ise ısırdığı ileri sürüldü. New York ve New Jersey Liman İdaresi, iki kabin görevlisinin yaralandığını, görevlilerden birinin daha ayrıntılı değerlendirme için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.



Cruel Intentions filmiyle tanınan Selma Blair, pazar günü Los Angeles'tan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na giden Delta uçağında yaşanan olayın ardından gözaltına alındı. Blair'in tutuklanmadan önce uçakta kelepçelendiği de öne sürüldü.

Oyuncunun temsilcisi, Blair'in yaşananlar sırasında tıbbi bir acil durum geçirdiğini açıkladı. Olayın ardından oyuncu hakkında iki ayrı saldırı suçlaması yöneltildi.

POLİS VE HEMŞİREYE DE SALDIRDI

TMZ'ye konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, oyuncunun hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta bir Liman İdaresi polis memurunun başına defalarca tekme attığını iddia etti.



Oyuncunun hastaneye ulaştıktan sonra bir hemşireye de saldırdığı ve hemşirenin şikâyetçi olduğu iddia edildi. Blair hakkında bir polis memuruna, bir de hemşireye yönelik saldırı suçlamalarının bulunduğu aktarıldı.