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18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

KONYA HABERLERİ  | 03.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, çocuklar park ve bahçeleri tercih etti

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Konya'da 18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüştü. Bazıları da park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Birkaç gündür yağış ve soğuk havanın etkili olduğu kentte bugün güneşli ve sıcak hava, dışarı çıkma serbestisi getirilen çocukların yüzünü güldürdü.

- Karaman

Karaman'da da çocuklar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine uyarılarda bulundu.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, 14.00- 18.00 saatlerinde dışarı çıkan çocuklar, parklara giderek aileleriyle keyifli zaman geçirdi.

Kent Meydanı, Ambaryolu ve Yeşilyol'daki caddelerde 18 yaş altı bazı gençler ve çocuklar ebeveynleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklet sürdü.

Gençler ve çocukların sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettiği gözlendi.

- Aksaray

Aksaray'da 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde dışarı çıkarak, güzel havanın tadını çıkardı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami ve çevresi, Bankalar Caddesi'ndeki çocuklar, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüştü.

Güneşli havanın keyfini çıkaran çocuklar, park ve bahçeleri doldurdu.

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