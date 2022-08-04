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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi

04.08.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan ülkeler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Sırbistan ve İspanya, adlarını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Slovenya-Türkiye ve Sırbistan-İspanya eşleşmeleri oluştu.

Çeyrek finali geçemeyen Litvanya, Fransa, İsrail ve İtalya ise beşincilik için karşılaşacak. Beşincilik mücadelesinde ilk olarak Fransa-Litvanya, İsrail-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki klasman maçlarında rakiplerini mağlup eden Almanya, Polonya, Yunanistan ve Çekya 9.'luk mücadelesine devam edecek.

Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Büyük Britanya ise 13.'lük karşılaşmalarına çıkacak.

Organizasyonu son 3 sırada tamamlayacak ekipler, B Ligi'ne gerileyecek.

Yarın maç yapılmayacak organizasyon, 6 Ağustos Cumartesi günkü karşılaşmalarla sürecek.

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Türkiye yarı final

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

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