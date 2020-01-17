YURTHABER
  4. 19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor

19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde revize çalışmaları devam eden Ulaşım Master Planı kapsamında merkez dahil tüm ilçelerde ulaşım ve sorunların çözümü konusunda toplantılar yapıyor.

19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde revize çalışmaları devam eden Ulaşım Master Planı kapsamında merkez dahil tüm ilçelerde ulaşım ve sorunların çözümü konusunda toplantılar yapıyor. Manavgat’ın da ulaşımda sıkıntılı olan bölgelerinde yapılması gerekenler toplu ulaşım esnafı ile birlikte masaya yatırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yeni düzenlemeler yapıyor. Ulaşım Master Planı revize çalışmaları kapsamında merkez dahil 19 ilçenin toplu ulaşım sorunları ele alınıyor. Manavgat Hizmet Birimi’nde düzenlenen toplantıda da ulaşım esnafının sorunları ve güzergah talepleri değerlendirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Manavgat İlçe Emniyet Trafik Müdürlüğü, İlçe Jandarma Trafik, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manavgat Şoförler Odası ve Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçe Hizmet Birimi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Manavgat sınırları dahilinde ulaşım konusunda sıkıntılı olan bölgeler belirlendi, esnafın dilek ve istekleri ile birlikte masaya yatırıldı. Sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinin yapıldığı toplantı oldukça verimli geçti.

19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Jandarmadan öğrencilere kitapJandarmadan öğrencilere kitap
Kafenin bahşiş kutusu ile şarj cihazlarını çalan çocuk tutuklandıKafenin bahşiş kutusu ile şarj cihazlarını çalan çocuk tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Eda Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Rauf Denktaş Muratpaşa’da anıldı

Rauf Denktaş Muratpaşa’da anıldı

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.