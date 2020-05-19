YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Hakkari’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.Valilik önünde düzenlenen törene, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Irmak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Burhan Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Hakkari’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.
Valilik önünde düzenlenen törene, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Irmak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Burhan Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Hakkari Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:45
Öğle
12:07
İkindi
15:57
Akşam
19:18
Yatsı
20:50

Hakkari Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Umut Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hakkarili gençlerden örnek davranış

Hakkarili gençlerden örnek davranış

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.