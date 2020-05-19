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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iki sitenin bahçesinde, evlerinden çıkamayanlar için halk oyunları, cimnastik ve animasyon gösterisi düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan gençler için iki sitede, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla halk oyunları, cimnastik ve animasyon gösterisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Selçuklu Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde kurulan platformda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından, site sakinleri balkonlarından hep birlikte "Gençlik Marşı" ile "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un, Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde milletin tarih sahnesinde yeniden şahlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde, Atatürk'ün, Türk milleti için 'bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkmasının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu dile getiren Dereci, şöyle konuştu:

"Bu tarih ile birlikte Türk milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olmayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Temelleri o günlerde Mustafa Kemal tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak çağrının ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimiz ve gençlerimize büyük görevler düşmektedir."

Konuşmanın ardından canlı müzik eşliğinde, halk oyunu, cimnastik ve animasyon ekipleri gösteriler sergiledi.

Katılımcılar ve site sakinleri de düzenlenen etkinlik ve müzikli gösterilere, Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Aynı program, daha sonra Harbiş Mahallesi'ndeki başka bir sitenin bahçesinde de gerçekleştirildi.

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