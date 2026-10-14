Esra Ezmeci Güllü davasındaki sanık Sultan'ın transparanına müdahale etti: "Kıyafet açık..."

MYNET DETAY- Güllü’nün 6’ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü sırada evde olan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu sık sık Esra Ezmeci'nin programına konuk oluyor.

Bu yayınlarda çeşitli iddialarda bulunan Sultan son olarak programa transparan bir bluzla çıktı. Bu durum ise Esra Ezmeci'nin müdahalesine sebep oldu. Kamera arkasından sürekli uyarı alan Ezmeci biraz rahatsız etti.

Esra Ezmeci yayında Sultan konuştuğu sırada müdahale ederek "Konsantre olamıyorum. Sultan senden bir şey rica edeceğim. Üzerindeki kıyafet açık olarak gözüküyor ve biz yakın çekim alamıyormuşuz. Sultan üstünü değiştirebilir miyiz?" dedi.



ESRA EZMECİ KAMERA ARKASINA KIZDI

Bunun üzerine Sultan kamera arkasına giderek üzerine ceket giydi. Sultan Ulu yayın boyunca üzerinde ceketle devam etti.



Esra Ezmeci kamera arkasına seslenerek "Öyle değil aslında içinde atlet var, bir şey yok yani. Sürekli rahatsızlık veriyorsunuz" diyerek sitem etti.