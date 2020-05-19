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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda anlamlı mesaj

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.05.2020 09:54 | Son Güncelleme

Erzincan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda öğrenciler Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu.2019- 2020 eğitim- öğretim yılı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüsü nedeni ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Spor Lisesi öğretmenleri işbirliği ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda anlamlı mesaj

Erzincan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda öğrenciler Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu.
2019- 2020 eğitim- öğretim yılı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüsü nedeni ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Spor Lisesi öğretmenleri işbirliği ile kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde Erzincan Spor Lisesi Öğretmeni Elçin Karakaş ve öğrencileri Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu. Daha sonra diğer okul öğrencileri gençliğin ataya cevabını seslendirdiler. Program sonunda Erzincan Spor Lisesi öğretmenleri dev Türk bayrağını omuzlayarak uzaydan görünen Atatürk portresine yürüdüler.
Sosyal mesaj olarak; "Gençler! siz evinizde kalın, biz sizin için buradayız." dediler.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda anlamlı mesaj

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İmsak
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Sabah
04:57
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:40
Yatsı
21:17

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Bogazıçı Eczanesi
Merkez
Saglık Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
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