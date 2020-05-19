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19 Mayıs Çorlu’da renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.05.2020 18:25 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorlu’da gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorlu’da gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.
Çorlu’daki törenlerde motosiklet grubu öncülüğünde ve üstü açık şehir turu otobüsü eşliğinde oluşturulan kortej ile Çorlu halkının bayramı kutlandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bayram coşkusunu yansıtan rengarenk otobüsten vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Oluşturulan rota ile tüm Çorlu’yu dolaşan Başkan Sarıkurt’un yanı sıra otobüsten vatandaşları selamlayan Coşkun Çelik Bandosu da eğlenceli konseriyle bayram kutlamasına renk kattı.
11 ses yayın aracı saat 13.00 itibarıyla tüm cadde ve sokaklarda bayram coşkusuna renk katacak şarkılar çalarak, pandemi sebebiyle evlerinde kalan Çorlu halkına bayram coşkusunu yaşattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Havuzlar Mahallesi’nde ve Kırkova Caddesi’nde gerçekleştirilen bando konseri, dinleyicilerin keyifli zaman geçirmesini sağladı. Konser vatandaşların büyük beğenisini topladı.

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