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19 Mayıs’ta tablet ödüllü yarışma

03.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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19 Mayıs’ta tablet ödüllü yarışma

Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü pandemi süresinde öğrencilere yönelik yarışmalar düzenliyor.19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında "Kovid-19" konulu 2020’den 2050’ye Mektup Yazma Yarışması düzenleyerek farkındalık oluşturacak.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, ”İçinde bulunduğumuz salgın sürecinin tüm eğitim paydaşları üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz etkilerini hepimiz biliyor ve yaşıyoruz.

Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü pandemi süresinde öğrencilere yönelik yarışmalar düzenliyor.
19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında "Kovid-19" konulu 2020’den 2050’ye Mektup Yazma Yarışması düzenleyerek farkındalık oluşturacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, ”İçinde bulunduğumuz salgın sürecinin tüm eğitim paydaşları üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz etkilerini hepimiz biliyor ve yaşıyoruz. Fakat bugünler de geride kalacak ve belki de yıllar sonra bu günleri farklı duygularla yâd edeceğiz. Salgın sürecinin etkilerini bir nebze olsun hafifletmek ve farklı bir etkinlikle öğrencilerimizi bir araya getirmek bu yarışmanın amacıdır. Yarışmaya, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Başvurular, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yada öğrencimizin eğitim gördüğü okul idaresi olacak 26 Mart 2021 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrenciler açıklanacak" dedi.

19 Mayıs’ta tablet ödüllü yarışma

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