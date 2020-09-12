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19 Mayıs’ta uyuşturucu ve ateşleme kapsülü ele geçirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 12.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce iki ayrı adreste yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve ateşleme kapsülü ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Yörükler Mahallesi’nde ikamet eden A.A.A.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce iki ayrı adreste yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve ateşleme kapsülü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Yörükler Mahallesi’nde ikamet eden A.A.A. isimli şahıs evinde yapılan aramada 70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Kuşkayası Mahallesi’nde O.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada da 2 saksıda 2 adet Hint kenevir bitkisi, yaklaşık 60 gr kubar esrar, 52 adet ateşleme kapsülü elde edildi.
İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

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