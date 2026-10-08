Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor'da kulübün geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TFF 3. Lig'e kadar gerileyen turuncu-beyazlı kulübün Başkanı Ergin Göleli'nin satışa hazırlandığı, iş insanı Uğur Özdemir'in ise kulübü devralmak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

ADANASPOR İÇİN SATIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Adanaspor'da yaşanan sportif ve ekonomik sıkıntılar, kulübün geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Alınan başarısız sonuçların ardından yönetim değişikliği ihtimali de gündeme gelirken, kulübün satışı için temasların başladığı öne sürüldü.

Mevcut başkan Ergin Göleli'nin Adanaspor'u devretmeye sıcak baktığı belirtilirken, satış sürecinde iş insanı Uğur Özdemir'in ön plana çıktığı ifade edildi.

UĞUR ÖZDEMİR KULÜBÜ DEVRALMAK İSTİYOR

Adanaspor'un yönetimini devralmak isteyen Uğur Özdemir'in, mevcut yönetimle görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği iddia edilirken, henüz kulübün devrine ilişkin resmî bir anlaşma duyurulmadı.

Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, anlaşma sağlanması durumunda 72 yıllık kulüpte yeni bir dönem başlayabilir.

İKİ SEZONDA İKİ KATEGORİ BİRDEN GERİLEDİ

Adanaspor'daki düşüş, 2024-2025 sezonunun ortasında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından daha da belirginleşti. Akgül ailesinden Ergin Göleli'ye geçen kulüpte ekonomik sorunlar, TFF tarafından uygulanan cezalar ve kadrodan ayrılan futbolcuların etkisiyle işler kötüye gitti.

Turuncu-beyazlılar önce 1. Lig'e veda ederek 2. Lig'e geriledi, ardından bir alt lige daha düşerek TFF 3. Lig'de mücadele etmeye başladı. Bu sezon da ilk 5 karşılaşmasında puan alamayan Adanaspor, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

GÖZLER ADANASPOR'DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Kulübün el değiştireceğine ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, gözler Ergin Göleli ile Uğur Özdemir arasındaki görüşmelerin sonucuna çevrildi.

Tarafların anlaşmaya varması halinde Adanaspor'da yönetim değişikliği gerçekleşebilecek. Ancak satış iddiasına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.