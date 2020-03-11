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1915 Çanakkale Köprüsü’nde koronavirüs eğitimi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 11.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışan işçilere koronavirüs hastalığı (COVID-19) ve korunma yolları hakkında eğitim verildi.Lapseki İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personelleri slayt gösterimi eşliğinde köprü işçilerine hastalık ve tedavi süreci ile ilgili bilgiler aktardı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışan işçilere koronavirüs hastalığı (COVID-19) ve korunma yolları hakkında eğitim verildi.
Lapseki İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personelleri slayt gösterimi eşliğinde köprü işçilerine hastalık ve tedavi süreci ile ilgili bilgiler aktardı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül virüs hakkında uyarılar yapan uzmanlar, hastalığın emâreleri, bulaşma yolları, muhtemel vak’alarda yapılacaklar, kesin teşhis için laboratuvar testlerinin gerekliliği ve virüse karşı alınması gereken tedbirleri tek tek anlattı.

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