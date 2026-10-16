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Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir gündemde olan Mehmet Çabuk dosyasında 10 yıl sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski eşi İlknur Düzgün’ün canlı yayındaki açıklamalarının ardından, cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün de cinayeti itiraf etti.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Çabuk'un şüpheli kaybıyla başlayan olaylar cinayet itirafıyla son buldu. 2016 yılında, 27 yaşında ve bir çocuk babasıyken kaybolan Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün, dün yayın sonrasında gözaltına alındı.

Başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün ise Mehmet Çabuk'u öldürüp evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiği açıklandı. Mehmet Çabuk olayı nedir?

Aynur Çabuk, on yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk'un Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Özellikle eski eşi İlknur Düzgün ve İbrahim Ozan Düzgün hakkındaki iddialar herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar 1

ONUN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Birçok suçtan hüküm giyen ve cezaevinde uzun yıllarını geçireceği kesinleşmiş suçları bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

Müge Anlı da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar 2

CİNAYET İTİRAFI

İlknur, hapiste bulunan eşi İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayeti işlediğini öne sürdü.
Günlerdir suskunluğunu koruyan ve çelişkili açıklamalarda bulunan İlknur: "Cinayet Osmaniye'de işlendi!" dedi.

Müge Anlı da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar 3

CANLI YAYIN SONRASI GÖZALTI

İlknur Düzgün'ün yaptığı açıklamaların ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İlknur Düzgün stüdyodan, Selma Düzgün ise kaldığı otelden alınarak sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü ve gözaltına alındı.

Müge Anlı da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar 4

'BEN ÖLDÜRÜDÜM'

Hapiste bulunan İbrahim Ozan Düzgün, eşi İlknur Düzgün'ün açıklamalarını doğruladı ve "Mehmet Çabuk'u ben öldürdüm!" dedi. Savcılıkta da ifadesini yineleyen Düzgün, Mehmet Çabuk'la 26 Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü söyledi.

Müge Anlı da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar 5

CESEDİ DÜĞÜNEVİNE GÖMDÜ

İtirafın ardından İbrahim Düzgün, güvenlik güçlerine cesedi gömdüğünü söylediği yeri gösterdi. Yaklaşık 10 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşılması için evin bahçesinde çalışma başlatıldı.

Müge Anlı da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar 6

Mehmet Çabuk'un gömüldüğü bahçede, cinayetten günler sonra İlknur Düzgün ile İbrahim Düzgün'ün düğünlerini organize ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı da kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar 7

'DOMUZ BESLEDİLER' İDDİASI

Programa bağlanan bir tanık ise, evin arkasının 'havuz yapılacak' denilerek kazıldığını, üstüne beton döküldüğünü, sonra da bahçede domuz beslendiğini iddia etti. Programda bunun cesedin kokusunu bastırmak için yapıldığı öne sürüldü. İlknur Düzgün ise domuz beslendiğini ilk kez duyduğunu söyleyip iddiaları reddetti.

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Müge Anlı
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