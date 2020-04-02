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1939 Erzincan Depremi sonrası kurulan çadır karakolu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 02.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 1939 yılında Erzincan’da meydana gelen depremin ardından kurulan çadır karakolu ve jandarma personelinin fotoğrafını paylaştı.1939 Aralık ayında Erzincan’da 7.2 büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası o dönem yardım için kurulan çadır karakolu ve jandarma personelinin fotoğrafı İçişleri Bakanlığınca paylaşıldı.Fotoğrafın altına, “Erzincan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımıza yardım için kurulan çadır karakolu ve o dönemde görevli jandarma personeli” notu paylaşıldı.

1939 Erzincan Depremi sonrası kurulan çadır karakolu

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 1939 yılında Erzincan’da meydana gelen depremin ardından kurulan çadır karakolu ve jandarma personelinin fotoğrafını paylaştı.
1939 Aralık ayında Erzincan’da 7.2 büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası o dönem yardım için kurulan çadır karakolu ve jandarma personelinin fotoğrafı İçişleri Bakanlığınca paylaşıldı.
Fotoğrafın altına, “Erzincan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımıza yardım için kurulan çadır karakolu ve o dönemde görevli jandarma personeli” notu paylaşıldı.

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