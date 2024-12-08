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  4. 2.5 aydır hastanede olan Tanyeli 54 kilo verdi! Üzen paylaşım

2.5 aydır hastanede olan Tanyeli 54 kilo verdi! Üzen paylaşım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 07:28
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2.5 aydır hastanede olan Tanyeli bu süreçte 500 bin TL'lik masrafının ünlü isimler tarafından ödendiğini söylemişti. Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli 54 kilo verdiğini açıkladı.

2.5 aydır hastanede olan Tanyeli 54 kilo verdi! Üzen paylaşım

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin tedavi süreci devam ediyor. Hastanede birkaç aydır tedavi gören Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ameliyat öncesi tedavi masraflarının Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya'daki dostları tarafından karşılandığını duyurmuştu.

Ünlü isim, hastane tarafından tedavi ücretinde büyük bir indirim yapıldığını ve 3 milyon TL'lik ücretin 500 bin TL'ye düşürüldüğünü belirtmişti.

Tanyeli, ayrıca ilaç masraflarının da yine dostları tarafından ödendiğini ifade ederek teşekkürlerini iletti.

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TANYELİ'NİN SON HALİ

Serumla beslenen ve hastane odasından sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli, son görünümüyle sevenlerini üzüntüye boğdu.

3 milyonluk hastane masrafına ne kadar indirim yapıldığını açıkladı! 2 ünlü isim ödemiş 3 milyonluk hastane masrafına ne kadar indirim yapıldığını açıkladı! 2 ünlü isim ödemiş

İki buçuk ayda 54 kilo verdiğini açıklayan Tanyeli, iştahının tamamen kapandığını belirtti. Tanyeli "İki buçuk ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır 54 kilo vermişim" dedi.

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Ünlü oryantalin bu zor dönemde yaptığı paylaşımlara sevenlerinden destek mesajı yağıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tanyeli
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