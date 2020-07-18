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2 araç kafaya çarpıştı, korkudan bayılan kazazedenin kafası yarıldı

BURSA HABERLERİ  | 18.07.2020 07:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada yara almadan kurtulan kazazedelerden biri düşerek yaralandı.İki kişinin ölümden döndüğü kaza Lalaşahin mahallesi mezarlık kavşağında meydana geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada yara almadan kurtulan kazazedelerden biri düşerek yaralandı.
İki kişinin ölümden döndüğü kaza Lalaşahin mahallesi mezarlık kavşağında meydana geldi. 10 VS 226 plakalı aracı ile kavşağa aşırı hızla giren M. Ç. karşı yönden gelen 16 EAN 19 plakalı H.G idaresindeki araca çarptı. Kaza esnasında sürücüler şans eseri yara almazken 16 EAN 19 plakalı aracın sürücüsü olayın şokunu atlatarak M.Ç’nin durumunu öğrenmek için yanına gitti. M.Ç durumum iyi diyerek araçtan indi ancak olayın şokuyla baygınlık geçirerek yere düştü. O esnada yere düşen M.Ç kafasını asfalt zemine çarparak başından yaralandı. Başının arkasında derin yarıklar oluşan talihsiz sürücü çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis araçlarının kullandığı güzergah bir süreliğine kapalı kalırken araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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