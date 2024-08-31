2 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti! Ece Seçkin ilk kez görüntülendi! Konuşmakta zorlandı

MYNET-Sevilen şarkıları, iddialı kostümleri ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den üzen haber geçtiğimiz hafta gelmişti.

2 aylık hamile olduğu öğrenilen Seçkin'in bebeğini kaybettiği ortaya çıkmış ve apar topar ameliyata alınmıştı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yaşadığı bu üzücü olayın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Seçkin, "Ameliyatım başarılı geçti arayan herkese çok teşekkür ederim telefonlara geri dönüş yapamadıklarımdan özür dilerim. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi istemezdim" dedi.

'ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR'

Günler sonra ortaya çıkan Ece Seçkin yaşadığı üzücü olayı anlattı ancak konuşmakta bile zorlandı. Ünlü şarkıcı “Hayatımın en kötü yazıydı. Derinden sarsıldık, çok üzüldük. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Her şeyin bir sebebi var. Allah'ın dediği olur.” ifadelerini kullandı.