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2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

13.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kan aktı.

2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Bir kişi tabancayla bacağından yaralanırken olaya karışan şahıslar ise kaçtı.

Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancayla ateş açtı. Grupta bulunan Ü.Y. isimli şahsa kuşunun isabet etmesi neticesinde şahıs sol bacağından yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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