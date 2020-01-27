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2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

EDİRNE HABERLERİ  | 27.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

Edirne’nin İpsala’da ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin gölette cansız bedeni bulundu.Edinilen bilgiye göre, İpsala’nın Kumdere Köyü’nde yaşayan Hasan Deniz’den (20) cumartesi gününden bu yana haber alınamıyordu.

2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

Edirne’nin İpsala’da ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin gölette cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İpsala’nın Kumdere Köyü’nde yaşayan Hasan Deniz’den (20) cumartesi gününden bu yana haber alınamıyordu. Çocuklarının durumundan endişelenen ailesi, jandarmaya giderek haber verdi. Gencin son görüldüğü mevkide arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri birlikte bölgede kapsamlı bir arama yaparak Paşaköy - İpsala arasında ’Eski Meriç’ adı verilen bir bataklıkta Deniz’in cansız bedenini buldu. Hasan Deniz’in cenazesi, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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