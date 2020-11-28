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2. lige yükselen kadın hentbol takımı Başkan Ekicioğlu’nu ziyaret etti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.11.2020 13:36 | Son Güncelleme

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2. lige yükselen kadın hentbol takımı Başkan Ekicioğlu’nu ziyaret etti

2. Lige yükselen kadın Hentbol takımı belediye başkanı Selehattin Ekicioğlu’nu ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da yapılan Bölgesel Lig karşılaşmalarında başarılı olarak 2.lige yükselen Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı oyuncuları Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu makamında ziyaret etti.
Kırşehir’in salon sporları alanında ligde herhangi bir takımın olmayışından dolayı Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun talimatı ve katkılarıyla kısa bir süre içerisinde kurulan Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın Hentbol Takımı 2 Lig’de mücadele verecek.
Sporun her alanını desteklemeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın Hentbol takımı, 16-19 Ekim 2020 tarihlerinde Trabzon ilinde yapılan Bölgesel lige katılmış ve buradan 2.lige katılmaya hak kazanmıştır. Çoğunluğu 14-16 yaş aralığında olan bayan sporcularımız 2.ligde ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacaklardır. Takımımızın hedefi öncelikle 2.ligde başarılı bir performans gösterip ardından 1.lige çıkmaktır"dedi
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sporculara başarılarından dolayı hediye takdiminde de bulundu.

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