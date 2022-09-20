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"2. Maden Kurtarma Yarışması" başladı

20.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmaya 100 kişiden oluşan 10 takım katılıyor

İZMİR (AA) - Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen "2. Maden Kurtarma Yarışması" başladı.

İzmir'de bulunan Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni'nde gerçekleşen ve 23 Eylül'de sona erecek yarışmalarda, yeni teknoloji kurtarma ekipmanları ve teknikleri sergilenerek test ediliyor.

Toplamda 100 kişiden oluşan 10 takımın birbirlerini tanımalarına fırsat sağlayan yarışmada, maden arama-kurtarma ekipleri yer altı-üstü, araç kazalarına müdahale ve ilk yardım, takım yetkinlikleri ve kimyasal olaylara müdahale olmak üzere beş farklı kategoride performans sergileyecek.

Anagold Madencilik, Çayeli Bakır İşletmeleri, Demir Export, ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler, Koza Altın İşletmeleri, Lidya Madencilik, Polyak Eynez, Türkiye Kömür İşletmeleri, TÜMAD, Tüprag Efemçukuru Altın Madeni şirketleri organizasyona yarışmacı olarak katıldı.

Ayrıca, Acacia Maden İşletmeleri, Dedeman Madencilik, Dimin Madencilik, Eti Bakır, Eti Krom, Gübretaş Maden Yatırımları, Gümüştaş Madencilik, Limak Çimento ve Öksüt Madencilik yarışmada gözlemci olarak yer alacak.

Etkinlik kapsamında, Türkiye madenciliğinde arama ve kurtarma konularında yüksek bilinç oluşturulması ve ekiplerin afetlere müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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