Sayfa konuğu Erol Gedik, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumladı. Ünlü oyuncu 2. Sayfa izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Erol Gedik kimdir? Canım Annem dizisinin Murat'ı Erol Gedik nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

2. SAYFA'NIN KONUĞU EROL GEDİK KİMDİR?

Erol Gedik, 1980 yılında dünyaya geldi. Gedik, M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Üniversite senelerinde, kiteboard, snowboard, wakeboard ve dövüş sporları ile ilgilendi.

Altan ve Vahide Gördüm'den oyunculuk dersleri aldı.

EROL GEDİK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Erol Gedik'in rol aldığı projeler:

Cehennem 2010

Sadece Sen (2014)

Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020)



