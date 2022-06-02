- Sayfa konuğu Selin Sezgin, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumladı. Ünlü oyuncu 2. Sayfa izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Selin Sezgin kimdir? Canım Annem dizisinin Cemre'si Selin Sezgin nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...
2. SAYFA'NIN KONUĞU SELİN SEZGİN KİMDİR?
Selin Sezgin, 20 Haziran 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Selin Sezgin, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü mezunudur.
Ünlü oyuncunun oynadığı ilk film Zeytinyağlı Yiyemem Aman'dır.
SELİN SEZGİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2022 - Canım Annem (TV Dizisi)
2021 – Masumiyet (TV Dizisi)
2019 – Hayatta Olmaz (Sinema Filmi)
2014-2019 – Elif (Melek) (TV Dizisi)
2006 – Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Emine) (TV Filmi)
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