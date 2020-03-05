YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşı telefonla dolandıran 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden ve evinde yalnız yaşayan M.T.

Balıkesir’in Balya ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşı telefonla dolandıran 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden ve evinde yalnız yaşayan M.T. isimli şahsın kendisine ait evinde ki sabit telefondan arayan tanımadığı bir şahıs “Adınıza açılmış terör davası var, birazdan evinize polis, savcı ve olay yeri inceleme ekibi gelecek ve evde inceleme yapılacak evin önüne çık gelenleri karşıla” diyerek telefonu kapattılar. Telefon görüşmesi üzerine evine gelen şüpheli şahıs mağdur şahsın 5 bin 500 TL nakit para ile sandıkta bulunan 13 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak evden gittiler. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen JASAT ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı çalışma ve araştırma sonucu kamera görüntüsü ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu olayın failleri S.T. ve R.C. isimli şüpheli şahıslar olduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahıslar Kocaeli ili Gebze ilçesindeki ikametlerinde yapılan arama sonucunda yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ş.T. ve R.C. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
13:25
İkindi
16:37
Akşam
19:12
Yatsı
20:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Buse Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu

Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.