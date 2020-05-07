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20 aileye giysi yardımları ulaştırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği tarafından, 20 aileye hayırsever bir vatandaşın gönderdiği giysi yardımlarının teslim edildiği bildirildi.İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, Bir hayırseverimizin 20 kişilik göndermiş olduğu elbiseler derneğimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

20 aileye giysi yardımları ulaştırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği tarafından, 20 aileye hayırsever bir vatandaşın gönderdiği giysi yardımlarının teslim edildiği bildirildi.
İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, Bir hayırseverimizin 20 kişilik göndermiş olduğu elbiseler derneğimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ramazan ayı boyunca ihtiyacı olduğunu tesbit ettiğimiz ailelerimize gıda ve giysi yardımlarıyla köprü olmaya devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımıza yaptıkları bu örnek davranışlardan dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

20 aileye giysi yardımları ulaştırıldı

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