20 bin fidan Çıldır’a nefes olacak

Çıldır Belediye Başkanlığı 2020 yılında 20 bin fidanı toprakla buluşturacak. Çıldır İlçe merkezinde çeşitli alanlar olmak üzere 2020 bahar ayında 20 bin fidan toprakla buluşarak Çıldır’a nefes olacak.

Fidanların toprakla buluşması Çıldır Belediyesi yetkilileri ve halk tarafından yapılacak. Salgın sebebi ile sosyal mesafelerin gözetimi adına Çıldır Belediyesinin belirlediği periyotlarda ekim işi ve fidanların halka dağıtımı gerçekleşecek.

Fidanların toprakla buluşması ile ilgili olarak açıklama yapan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "2020 yılı için öngördüğümüz 20 Bin fidanı toprakla buluşturarak Çıldır´a nefes olmasını sağlayacağız. Ülkemizde yaşanan pandemi sebebi ile belediyemizin planlaması doğrultusun da halkımıza fidan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda fidanlarımız toprakla buluşacaktır. vatandaşlarımızın bahçelerine ekmeleri için fidanlarına vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

