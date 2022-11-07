YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 20 bin liralık köpeğini çaldılar bulana kuzu hediye edecek

20 bin liralık köpeğini çaldılar bulana kuzu hediye edecek

07.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 20 bin liralık köpeği çalınan vatandaş köpeğini bulup getirene kuzu hediye edecek.

20 bin liralık köpeğini çaldılar bulana kuzu hediye edecek

Mudanya’nın Hançerli köyünde yaşayan Hasan Tuna’nın 20 bin lira değerindeki av köpeği evinin önünden çalındı. Çok iyi avcılık yaptığı için herkesin gözünün üstünde olduğu köpek gece saatlerinde Tuna’nın evinin önünden çalınarak götürüldü. Her yerde köpeğini arayan genç avcı köpeğini bulup getiren ödül verecek.

Çok sevdiği köpeğinin çalındığını ifade eden Hasan Tuna, "Köpeğim cins bir köpekti, çok iyi avcılık yapıyordu. Uzun yıllar benim yanımdaydı. Değeri şuan 20 bin lira olan köpeğim evimin önünden çalındı. Köpeğimi bulup getirene kendi yetiştirdiğim kuzu hediye edeceğim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdıBursa’da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdı
6 asırlık Ulu Cami geleceğe güvenle taşınacak6 asırlık Ulu Cami geleceğe güvenle taşınacak
Bingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi öldüBingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi öldü
Anahtar Kelimeler:
Bursa köpek

Bursa Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:52
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:23
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.