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20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

20.10.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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20 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 20 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Nereye Gidiyorsun Aida?, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 20 Ekim Cuma gününün reyting sonuçları...

20 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (13 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

13 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.

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