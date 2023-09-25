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-"20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" konserle sona erdi

25.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da düzenlenen "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" sanatçı Haluk Levent konseriyle tamamlandı.

-"20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" konserle sona erdi

Germencik Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde festival gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşların hoşça vakit geçirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bir ara sahneden inip vatandaşların arasında konsere devam eden Levent, seyyar satıcıdaki kağıt helvaları satın aldı. Sahnede tepsiyi başına koyan Levent, daha sonra kağıt helvaları çocuklara dağıttı. Sanatçı, bir satıcıdan da balonlarını satın alıp havaya bıraktı.

Haluk Levent, sahnede Türk bayrağıyla dolaştı, vatandaşlarla İzmir Marşı'nı söyledi. Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Haluk Levent'e çiçek ve Germencik'in meşhur incirini ve zeytinyağını hediye etti.

Öndeş, kick boks ve muay thai sporlarında dünya ve Türkiye dereceleri elde eden 4 sporcuya da bisiklet verdi.

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incir Germencik Haluk Levent konser tarım festival

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