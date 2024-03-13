YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları kapanış seremonisiyle tamamlandı

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları kapanış seremonisiyle tamamlandı

AA AA
13.03.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) kapanış seremonisiyle sona erdi.

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları kapanış seremonisiyle tamamlandı

Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlara, Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katıldı.

Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile sıralamada zirvede yer aldı, Türkiye ise hiçbir kategoride madalya kazanamadı.

Organizasyonun son gününde Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen kapanış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve belediyenin halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, sporcu ve katılımcılar halay çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir şahsın evine silahla ateş eden şüpheli yakalandıBir şahsın evine silahla ateş eden şüpheli yakalandı
Arsuz’da çöplük yangınıArsuz’da çöplük yangını
Kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandıKamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Mart Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:22
Öğle
12:29
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Mart Çarşamba

Türkan eczanesi
Horasan
Çamlica eczanesi
Aziziye
Dost eczanesi
Oltu
Işik eczanesi
Karayazi
Öznur eczanesi
Aziziye
Tekman eczanesi
Tekman
Şehr-i şifa eczanesi
Hinis
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.