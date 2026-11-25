ABD Federal İletişim Komisyonundan yapılan açıklamada, yapay zekâ alanında giderek artan işlem gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlayan SpaceX'in "Starmind" adı verilen uydu takımyıldızına ilişkin başvurusunun onaylandığı bildirildi.

Şirkete verilen lisans kapsamında SpaceX'in en geç Kasım 2033'e kadar uydu konuşlandırmaya başlaması gerekiyor. Şirketin Kasım 2035'e kadar en az 100 bin, Kasım 2038'e kadar ise en az 500 bin uyduyu yörüngeye yerleştirmesi öngörülüyor.

UYDULAR GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK

FCC, alınan kararın ABD'nin uzay ve yapay zekâ alanlarındaki liderliğini güçlendirecek yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

FCC Başkanı Brendan Carr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FCC, bugün tarihi bir ilk olacak şekilde SpaceX’in uzayda veri merkezleri oluşturmak için 1 milyon uydu talebini onayladı. Starmind ve rakip uydu takımları, Amerika’nın ‘Süper Zeka’ (yapay zeka) alanındaki liderliğini pekiştirmek için güneş enerjisini kullanacak."

Komisyon ayrıca SpaceX'in uydular arasındaki optik iletişim ağını desteklemek için yedek radyo frekansı bağlantılarından yararlanmasına da izin verdi.

ENERJİ VE İŞLETME MALİYETLERİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

SpaceX, uyduların neredeyse kesintisiz olarak güneş enerjisinden faydalanabileceğini, bu sayede enerji ve işletme maliyetlerinin düşürülebileceğini savunuyor.

Şirket, söz konusu projeyle yeryüzündeki veri merkezlerinin çevresel etkilerinin de sınırlandırılabileceğini öne sürüyor.

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde SpaceX'in geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni nesil, yeniden kullanılabilir roketi Starship'in maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

RAKİP ŞİRKETLER PLANI GERÇEKLİK DIŞI BULMUŞTU

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un uydu birimi Leo ve diğer bazı şirketler, daha önce SpaceX'in 1 milyon uyduyu yörüngeye yerleştirme planına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Söz konusu şirketler, planlanan sayıdaki uydunun yörüngeye konuşlandırılmasının gerçekçi olmadığını ve bu sürecin yüzyıllar alabileceğini ileri sürmüştü.

FCC Başkanı Carr ise bu eleştirilere karşı çıkarak SpaceX'in uydu fırlatma kapasitesine dikkat çekmiş, şirketin fırlatma işlemlerini düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

UZAYDA YAKLAŞIK 17 BİN UYDU BULUNUYOR

SpaceX'in 1 milyon uyduyu yörüngeye yerleştirme hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği belirsizliğini koruyor.

Hâlihazırda uzayda yaklaşık 17 bin uydu bulunduğu belirtilirken, şirketlerin tasarım esnekliği elde edebilmek amacıyla uydu takımyıldızları için planladıklarından daha yüksek sayılarda izin talebinde bulunabildiği biliniyor.

Daha önce Starlink uydu internet ağı projesi kapsamında 42 bin uyduya kadar izin talep eden SpaceX'in, mevcut durumda yörüngede bulunan Starlink uydularının sayısının 11 bini aştığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır