20 üniversiteden temsilciler video seminerde bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen video seminerde, 20 farklı üniversiteden temsilciler “Yükseköğretimde Norm Kadro Uygulamaları” başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından “Yükseköğretimde Norm Kadro Uygulamaları” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Teknolojik iletişim kanalları üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminere, 20 farklı üniversiteden Genel Sekreter Yardımcıları, Personel Daire Başkanları ve Akademik Personel İşlemleri Şube Müdürlerinden oluşan temsilciler katıldı.

Yakın zamanda yeniden düzenlenen “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılması” yönetmeliği hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, üniversiteler arası uygulamalarda birlikteliği yakalamak hedefiyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, gerçekleştirilen eğitimin iş birliği ve güç birliği yapmak için oldukça önemli olduğuna değinerek “Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin bir diğer boyutu kurumun sahip olduğu yönetim ve idari birimleri açısından yapılanmasıdır. Bu yapılanma içerisinde sergilenen performansın etkinliği dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Kalite güvencesi sistemi oluşturmak ve geliştirmek idari yapılanmaların da dikkate alması gereken bir konu olarak özveri istemektedir. İşte bu noktada gerek yapılan düzenlemeler gerekse diğer konularda paydaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu düşüncelerle kalite odaklı stratejiler kapsamında ve sürekli iyileşme anlayışla bizleri destekleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca iş birliği ve güç birliğine gitme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz video seminerimize katılarak katkı sunan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Video seminere; Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Saile Boydak, Mersin Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Uğuz, Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanı Semra Ayçiçek, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanı Hüseyin Özkan, Tarsus Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turhan Kara, Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Aydoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Şube Müdürü Gökhan Ülkü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Şube Müdürü Hülya Ayvaz Camcı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Şube Müdürü Hüseyin Özcan, Konya Teknik Üniversitesi Personel Şube Müdürü Kamil Gök, Cumhuriyet Üniversitesi Personel Şube Müdürü Kemal Çakmak, Batman Üniversitesi Personel Şube Müdürü Mehmet Emin Öztürk, Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Şube Müdürü Mehmet Ural, Sakarya Üniversitesi Personel Şube Müdürü Nermin Kardaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Şube Müdürü Sait Oflazlar, Karabük Üniversitesi Personel Şube Müdürü Süleyman Ateş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Şube Müdürü Tayyibe Derya Demir, Kastamonu Üniversitesi Personel Şube Müdürü Ufuk Acı, Bingöl Üniversitesi Personel Şube Müdürü Veysel Albayrak ve Akdeniz Üniversitesi Personel Şube Müdürü Yusuf Ziya Şahin katıldı.

