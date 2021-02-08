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200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor

08.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor

ADNKS 2020 sonuçlarına göre Manisa nüfusunda, kayıtlı olunan illere göre dağılım incelendiğinde Manisa’da Manisalılardan sonra en fazla 45 bin 424 kişi ile Balıkesir nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı görülürken, 207 bin 207 Manisalının ise İzmir’de yaşadığı tespit edildi.ADNKS 2020 sonuçlarına göre Manisa nüfusunda, kayıtlı olunan illere göre dağılımlara göre Manisa’da, Manisa nüfusuna kayıtlı 1 milyon 17 bin 940 vatandaşın dışında 45 bin 424 kişi ile en çok Balıkesir nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı görüldü.

ADNKS 2020 sonuçlarına göre Manisa nüfusunda, kayıtlı olunan illere göre dağılım incelendiğinde Manisa’da Manisalılardan sonra en fazla 45 bin 424 kişi ile Balıkesir nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı görülürken, 207 bin 207 Manisalının ise İzmir’de yaşadığı tespit edildi.
ADNKS 2020 sonuçlarına göre Manisa nüfusunda, kayıtlı olunan illere göre dağılımlara göre Manisa’da, Manisa nüfusuna kayıtlı 1 milyon 17 bin 940 vatandaşın dışında 45 bin 424 kişi ile en çok Balıkesir nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı görüldü. Güncel Manisa nüfusunun yüzde 3,15’ini oluşturan Balıkesir’i, 31 bin 771 kişi ve yüzde 2,20 oran ile İzmir nüfusuna kayıtlı vatandaşlar takip ederken, üçüncü sırayı ise 26 bin 157 kişi ve yüzde 1,81 oran ile Muş nüfusuna kayıtlı vatandaşlar izledi.
Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı diğer iller incelendiğinde ise ilk sırayı 207 bin 207 kişi ile İzmir’in aldığı açıklanırken, Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaşların yüzde 14,60’ının İzmir’de yaşadığı tespit edildi. İzmir’den sonra en çok Manisalının yaşadığı şehir ise İstanbul oldu. İstanbul’da yaşayan Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaş sayısı 2020 ADNKS sonuçlarına göre 48 bin 885 olarak gerçekleşirken, üçüncü sırada ise Ankara yer aldı. Ankara’da yaşayan Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaş sayısı 16 bin 28 kişi olarak belirlendi.

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Akşam
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Yatsı
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Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

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Gürsev Eczanesi
Merkez
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