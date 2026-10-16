Cinayet davasından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu annesine sarılarak ağladı: Soruları yanıtsız bıraktı

Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının karar duruşması Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “Kasten öldürmeye azmettirme” ve “Suçu bildirmeme suçundan” beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına, “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Beraatinin ardından cezaevinden çıkan Aleyna Kalaycıoğlu, kendisini bekleyen annesine sarılarak gözyaşı döktü.
Uzun süre birbirine sarılarak hasret gideren Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu, daha sonrası araca binerek uzaklaştı.
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden böyle tahliye oldu https://t.co/gqxwC2IchE— Mynet (@mynet) October 16, 2026