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Cinayet davasından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu annesine sarılarak ağladı: Soruları yanıtsız bıraktı

Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılandığı davada 7 ay sonra beraat edip tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevi çıkışında gözyaşları içinde annesi Zuhal Kalaycıoğlu’na sarıldı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Aleyna Kalaycıoğlu annesi ile birlikte cezaevinden ayrıldı.

Cinayet davasından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu annesine sarılarak ağladı: Soruları yanıtsız bıraktı
Mustafa Fidan

Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının karar duruşması Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Cinayet davasından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu annesine sarılarak ağladı: Soruları yanıtsız bıraktı 1

FUTBOLCU KUNDAKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ İLİŞKİN DAVADA ALEYNA KALAYCIOĞLU BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “Kasten öldürmeye azmettirme” ve “Suçu bildirmeme suçundan” beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına, “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet davasından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu annesine sarılarak ağladı: Soruları yanıtsız bıraktı 2

ANNESİNE SARILARAK AĞLADI

Beraatinin ardından cezaevinden çıkan Aleyna Kalaycıoğlu, kendisini bekleyen annesine sarılarak gözyaşı döktü.

Cinayet davasından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu annesine sarılarak ağladı: Soruları yanıtsız bıraktı 3

Uzun süre birbirine sarılarak hasret gideren Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu, daha sonrası araca binerek uzaklaştı.

Cinayet davasından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu annesine sarılarak ağladı: Soruları yanıtsız bıraktı 4

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cinayet Aleyna Kalaycıoğlu beraat Kubilay Kaan Kundakçı
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