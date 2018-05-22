SPOR

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:27 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na 1 aydan az bir süre kalırken, turnuvada mücadele edecek takımların aday kadroları açıklanmaya başladı.

Turnuvada yer almayan takımların yıldızlarının ardından Rusya'da mücadele etmelerine karşın aday kadroya davet edilmeyen yıldızlar da belli oldu.

2018 Dünya Kupası'na gidemeyecek yıldızlar

1 / 39

Dani Alves - Brezilya

Dani Alves - Brezilya
2 / 39

Alvaro Morata - İspanya

Alvaro Morata - İspanya
3 / 39

Mario Götze - Almanya

Mario Götze - Almanya
4 / 39

David Luiz - Brezilya

David Luiz - Brezilya
5 / 39

Radja Nainggolan - Belçika

Radja Nainggolan - Belçika
6 / 39

Zlatan Ibrahimovic - İsveç

Zlatan Ibrahimovic - İsveç
7 / 39

Mauro Icardi - Arjantin

Mauro Icardi - Arjantin
8 / 39

Hector Bellerin - İspanya

Hector Bellerin - İspanya
9 / 39

Karim Benzema - Fransa

Karim Benzema - Fransa
10 / 39

Franck Ribery - Fransa

Franck Ribery - Fransa
11 / 39

2018 Dünya Kupası'na gidecek takımlar kesinleşirken turnuvayı kaçıran yıldız futbolcular da belli.. İşte Rusya'da olmayacak yıldız isimler...

2018 Dünya Kupası'na gidecek takımlar kesinleşirken turnuvayı kaçıran yıldız futbolcular da belli.. İşte Rusya'da olmayacak yıldız isimler...
12 / 39

MARCO VERRATTI - İtalya

MARCO VERRATTI - İtalya
13 / 39

ARTURO VIDAL - Şili

ARTURO VIDAL - Şili
14 / 39

GARETH BALE - Galler

GARETH BALE - Galler
15 / 39

GIANLUIGI BUFFON - İtalya

GIANLUIGI BUFFON - İtalya
16 / 39

DAVID ALABA - Avusturya

DAVID ALABA - Avusturya
17 / 39

CHRISTIAN PULISIC - ABD

CHRISTIAN PULISIC - ABD
18 / 39

SOFIANE FEGHOULI - Cezayir

SOFIANE FEGHOULI - Cezayir
19 / 39

RIYAD MAHREZ - Cezayir

RIYAD MAHREZ - Cezayir
20 / 39

PIERRE EMERICK AUBAMEYANG - Gabon

PIERRE EMERICK AUBAMEYANG - Gabon
21 / 39

ARJEN ROBBEN - Hollanda

ARJEN ROBBEN - Hollanda
22 / 39

LEONARDO BONUCCI - İtalya

LEONARDO BONUCCI - İtalya
23 / 39

ALEXIS SANCHEZ - Şili

ALEXIS SANCHEZ - Şili
24 / 39

EDIN DZEKO - Bosna Hersek

EDIN DZEKO - Bosna Hersek
25 / 39

MIRALEM PIJANIC - Bosna Hersek

MIRALEM PIJANIC - Bosna Hersek
26 / 39

GIORGIO CHIELLINI - İtalya

GIORGIO CHIELLINI - İtalya
27 / 39

MAREK HAMSIK - Slovakya

MAREK HAMSIK - Slovakya
28 / 39

ANDRIY YARMOLENKO - Ukrayna

ANDRIY YARMOLENKO - Ukrayna
29 / 39

STEVAN JOVETIC - Karadağ

STEVAN JOVETIC - Karadağ
30 / 39

MARKO ARNAUTOVIC - Avusturya

MARKO ARNAUTOVIC - Avusturya
31 / 39

ENNER VALENCIA - Ekvador

ENNER VALENCIA - Ekvador
32 / 39

SALOMON RONDON - Venezuella

SALOMON RONDON - Venezuella
33 / 39

PATRIK SCHICK - Çekya

PATRIK SCHICK - Çekya
34 / 39

HENRIKH MKHITARYAN - Ermenistan

HENRIKH MKHITARYAN - Ermenistan
35 / 39

VINCENT ABOUBAKAR - Kamerun

VINCENT ABOUBAKAR - Kamerun
36 / 39

MARTIN SKRTEL - Slovakya

MARTIN SKRTEL - Slovakya
37 / 39

MEMPHIS DEPAY - Hollanda

MEMPHIS DEPAY - Hollanda
38 / 39

VIRGIL VAN DIJK - Hollanda

VIRGIL VAN DIJK - Hollanda
39 / 39

AARON RAMSEY - Galler

AARON RAMSEY - Galler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası franck ribery

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Bülen Uygun El-Gharafa'dan ayrıldığını açıkladı!

Bülen Uygun El-Gharafa'dan ayrıldığını açıkladı!

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım

Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

Bülen Uygun El-Gharafa'dan ayrıldığını açıkladı!

Bülen Uygun El-Gharafa'dan ayrıldığını açıkladı!

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Jan Olde Riekerink Heerenveen ile sözleşme imzaladı!

Jan Olde Riekerink Heerenveen ile sözleşme imzaladı!

Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.