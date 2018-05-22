2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

Turnuvada yer almayan takımların yıldızlarının ardından Rusya'da mücadele etmelerine karşın aday kadroya davet edilmeyen yıldızlar da belli oldu.
2018 Dünya Kupası'na gidemeyecek yıldızlar
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Dani Alves - Brezilya
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Alvaro Morata - İspanya
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Mario Götze - Almanya
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David Luiz - Brezilya
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Radja Nainggolan - Belçika
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Zlatan Ibrahimovic - İsveç
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Mauro Icardi - Arjantin
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Hector Bellerin - İspanya
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Karim Benzema - Fransa
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Franck Ribery - Fransa
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2018 Dünya Kupası'na gidecek takımlar kesinleşirken turnuvayı kaçıran yıldız futbolcular da belli.. İşte Rusya'da olmayacak yıldız isimler...
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MARCO VERRATTI - İtalya
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ARTURO VIDAL - Şili
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GARETH BALE - Galler
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GIANLUIGI BUFFON - İtalya
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DAVID ALABA - Avusturya
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CHRISTIAN PULISIC - ABD
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SOFIANE FEGHOULI - Cezayir
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RIYAD MAHREZ - Cezayir
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PIERRE EMERICK AUBAMEYANG - Gabon
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ARJEN ROBBEN - Hollanda
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LEONARDO BONUCCI - İtalya
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ALEXIS SANCHEZ - Şili
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EDIN DZEKO - Bosna Hersek
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MIRALEM PIJANIC - Bosna Hersek
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GIORGIO CHIELLINI - İtalya
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MAREK HAMSIK - Slovakya
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ANDRIY YARMOLENKO - Ukrayna
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STEVAN JOVETIC - Karadağ
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MARKO ARNAUTOVIC - Avusturya
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ENNER VALENCIA - Ekvador
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SALOMON RONDON - Venezuella
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PATRIK SCHICK - Çekya
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HENRIKH MKHITARYAN - Ermenistan
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VINCENT ABOUBAKAR - Kamerun
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MARTIN SKRTEL - Slovakya
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MEMPHIS DEPAY - Hollanda
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VIRGIL VAN DIJK - Hollanda
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AARON RAMSEY - Galler
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