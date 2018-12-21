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2018 FIFA Dünya Kupası seyirci rekoru

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, dünya genelinde 3,5 milyarın üzerinde seyirci tarafından takip edilerek rekor kırdı.

2018 FIFA Dünya Kupası seyirci rekoru

FIFA, 2018 Dünya Kupası'nın dünya genelinde 3,5 milyarın üzerinde seyirci tarafından takip edildiğini açıkladı. FIFA tarafından yayımlanan Dünya Kupası raporunda, bu yıl 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenen organizasyona ilişkin seyirci verileri paylaşıldı.

Raporda, Dünya Kupası'nı yerinden, televizyondan ve dijital ortamlardan takip eden seyirci sayısının 3 milyar 572 milyonu bulduğu, bu sayının 4 yaş ve üzeri popülasyon dikkate alındığında dünya nüfusunun yüzde 51,3'üne tekabül ederek rekor kırdığı belirtildi.

Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçı ise tüm platformlarda 1,12 milyar seyirci tarafından takip edildi. Organizasyonu televizyondan izleyen seyirci sayısı da 2014'te Brezilya'da düzenlenen önceki turnuvaya oranla önemli ölçüde yükseldi. Rusya'daki Dünya Kupası'nda bir maçı en az 3 dakika izleyenlerin sayısı 3,04 milyarı bularak önceki turnuvaya oranla yüzde 10,9 artış gösterdi. Bir maçı en az 30 dakika seyredenlerin oranı ise 1,95 milyardan 2,49 milyara yükseldi. Raporu değerlendiren FIFA'nın reklam müdürü Philippe Le Floc'h, "Bu istatistikler, Rusya 2018'in bugüne kadar düzenlenmiş en iyi Dünya Kupası olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası Rusya Fransa Hırvatistan

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