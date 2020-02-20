YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 2019’da Denizlililerin bebeklerine en çok verdiği isimler belli oldu

2019’da Denizlililerin bebeklerine en çok verdiği isimler belli oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Denizli’de doğan bebeklerden kızlara en çok Zeynep, erkeklere ise Eymen ismi verildi.Konu ile ilgili TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde, 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde Denizli’de kızlarda ‘Zeynep’, erkeklerde ise ‘Eymen’ isminin en çok tercih edilen isimler olduğu görüldü.2019 yılında kentte doğan kız çocuklarına Zeynep isminden sonra en çok Elif ve Defne isimleri verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Denizli’de doğan bebeklerden kızlara en çok Zeynep, erkeklere ise Eymen ismi verildi.
Konu ile ilgili TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde, 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde Denizli’de kızlarda ‘Zeynep’, erkeklerde ise ‘Eymen’ isminin en çok tercih edilen isimler olduğu görüldü.
2019 yılında kentte doğan kız çocuklarına Zeynep isminden sonra en çok Elif ve Defne isimleri verildi. Kentte erkek çocuklarında Eymen isminden sonra en çok Kerem ve Mustafa isimleri verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Denizli Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:41
Öğle
13:22
İkindi
16:25
Akşam
18:54
Yatsı
20:09

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Komşusunun evinde yaralı bulduğu kadın hastanede öldü

Komşusunun evinde yaralı bulduğu kadın hastanede öldü

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Çameli’de kar kalınlığı 10 cm’ye yaklaştı

Çameli’de kar kalınlığı 10 cm’ye yaklaştı

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.