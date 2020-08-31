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  4. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

ÇORUM HABERLERİ  | 31.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

2020-2021 eğitim-öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı. Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı açılışını İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile yaptı.
Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler ile saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu ve ilk ders zilini çaldı.
Şube müdürlerinin de katıldığı programda Milli Eğitim Müdürü Makineci, "2020-2021 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; tüm yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum." dedi.

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Çağlı Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
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