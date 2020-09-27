2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, erkekler finaliyle sona erdi.

Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün, yarı final, üçüncülük ve final mücadeleleri yapıldı.

Organizasyonun son karşılaşması olan erkekler finalinde, Milosz Kruk-Mikolaj Miszczuk (Polonya) ile Alexey Gusev-Pavel Shustrov (Rusya) ikilileri karşılaştı. Rus ikili, rakiplerini 21-18 ve 22-20'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Böylelikle Rusya, kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ilk sırayı aldı.

İki Alman ekibinin üçüncülük mücadelesinde Mio Wüst/Rudy Schneider ikilisi, Lukas Pfretzschner/Robin Sowa'dan oluşan ekibi 2-0 yendi.

Final maçından sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

