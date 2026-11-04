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Havluya sarınıp poz verdi! Burcu Özberk hayranlarını mest etti

Şimdilerde Anne Yarısı dizisinde hayat verdiği Zeynep Aksoy karakteriyle beğeni toplayan Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Özberk son olarak peş peşe yayınladığı karelerle hayranlarını mest etti.

Havluya sarınıp poz verdi! Burcu Özberk hayranlarını mest etti
Öznur Yaslı İkier

“Güneşin Kızları”, “Afilli Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Şahane Damat” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk uzun süre sonra ekranlara Anne Yarısı dizisiyle döndü.

Anne Yarısı'nda Zeynep'e hayat veren Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Havluya sarınıp poz verdi! Burcu Özberk hayranlarını mest etti 1

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi. Özberk'in havluya sarınıp hazırlandığı anlar takipçilerinden tam not aldı.

Havluya sarınıp poz verdi! Burcu Özberk hayranlarını mest etti 2

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler takipçilerini mest etti. Burcu Özberk için sosyal medyada; ''güzel kadın'', ''başka bir aurası var'', 'bu kadına bayılıyorum'', ''her hali çok güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Havluya sarınıp poz verdi! Burcu Özberk hayranlarını mest etti 3

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Anne Yarısı dizisi
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