Havluya sarınıp poz verdi! Burcu Özberk hayranlarını mest etti

“Güneşin Kızları”, “Afilli Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Şahane Damat” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk uzun süre sonra ekranlara Anne Yarısı dizisiyle döndü.

Anne Yarısı'nda Zeynep'e hayat veren Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi. Özberk'in havluya sarınıp hazırlandığı anlar takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler takipçilerini mest etti. Burcu Özberk için sosyal medyada; ''güzel kadın'', ''başka bir aurası var'', 'bu kadına bayılıyorum'', ''her hali çok güzel'' gibi yorumlar yapıldı.