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2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda kazanan belli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 27.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda kazanan belli oldu

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda birinciliği Rusya'dan Anastasiia Frolova-Aleksandra Ganenko ikilisi kazandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugünkü yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan iki Rus ekibi, finalde rakip oldu.

Anastasiia Frolova-Aleksandra Ganenko ikilisi, finalde Maria Voronina-Mariia Bocharova ikilisini 21-19 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinciliği elde etti.

Üçüncülük maçında ise İsviçreli Esmee Böbner-Mara Betschart ikilisi, Ukraynalı Sofiia Rylova-Yeva Serdiuk'u 21-16, 15-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 yendi.

Organizasyon, erkeklerdeki final mücadelesiyle tamamlanacak.

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