"2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri" yarın sahiplerini bulacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla verilen "2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri" video konferans yöntemiyle yarın düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yeni YÖK'ün "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" temalarıyla başlattığı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımını teşvik etmek üzere gerekli uyarlamaların ve fiziki alt yapıların sağlanması ile üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla "Engelsiz Üniversite Ödülleri" veriliyor.

İlk kez 2018'de verilen ödüller kapsamında engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştiren yükseköğretim kurumları, "mekanda erişilebilirlik", "eğitimde erişilebilirlik" ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik" olmak üzere 3 ayrı kategoride "Engelsiz Üniversite Bayrakları", farklı engelli gruplarına programlarını erişilebilir kılan üniversiteler de "Engelsiz Üniversite Program Nişanı" ile ödüllendirilecek.