YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. 2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak

2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak

SAKARYA HABERLERİ  | 18.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası boyunca açık kalacak 2020 Sakarya EXPO, şehrin dünya ülkelerine tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın tarihi, kültürel, sanatsal ve yöresel yaşamına ışık tutacak olan EXPO'da, bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları ve eğitici aktiviteler katılımcıların beğenisine sunulacak.

Vatandaşlara, şampiyona boyunca sürpriz hediyeler de verilecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin hemen yanında oluşturulan özel alanda 22 Ekim'de açılacak EXPO Sakarya'da, şampiyona sponsoru dünya firmaları da alandaki yerini alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:48
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Fakülte Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Yücel Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Aile Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.