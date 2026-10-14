Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Maslak-Ayazağa bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Demet Özdemir, yağış nedeniyle aynı bölgede mahsur kaldıklarını duyurarak yetkililerden yardım istedi.

Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Phoenix Stüdyoları'nın bulunduğu bölgede suların yükseldiğini, stüdyoları su bastığını ve elektriklerin kesildiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını ifade ederek şu paylaşımı yaptı:

"Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz."

DEMET ÖZDEMİR DE YARDIM İSTEDİ

Oyuncu Demet Özdemir de şiddetli yağış nedeniyle aynı bölgede mahsur kaldığını açıklayarak yardım çağrısında bulundu.