İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık branşında erkekler 10 metre havalı tüfekte (R1) milli sporcu Savaş Üstün, elemeleri geçemedi.

Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek elemelerinde mücadele etti.

İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Savaş Üstün, 599,4 puanla 19. olarak elendi.



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