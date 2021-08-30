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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

30.08.2021 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atıcı Savaş Üstün, erkekler 10 metre havalı tüfekte (R1) elemeleri geçemedi

İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık branşında erkekler 10 metre havalı tüfekte (R1) milli sporcu Savaş Üstün, elemeleri geçemedi.

Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek elemelerinde mücadele etti.

İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Savaş Üstün, 599,4 puanla 19. olarak elendi.

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